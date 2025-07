Nocera Jazz, Simona Molinari martedì 8

Al “ Nocera Jazz Festival” Simona Molinari Quintet,martedì 8 luglio 2025

Chiostro degli Olivetani – Via Federico Ricco, 84014 Nocera Inferiore (Sa) – Zona Tribunale

Simona Molinari è nota per la sua voce raffinata e per la capacità di fondere jazz, pop e musica d’autore. Ha collaborato con artisti internazionali come Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti e Andrea Bocelli. La sua carriera è costellata di successi, tra cui le partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con “Egocentrica” e nel 2013 con “La felicità”, brano che ha ottenuto il Disco d’Oro.

Nel 2024 ha vinto la Targa Tenco come miglior interprete per l’album Hasta Siempre Mercedes, tributo a Mercedes Sosa, che include brani come “Gracias a la vida” e “Cancion de las simples cosas”, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Paolo Fresu.La manifestazione è affidata alla direzione artistica de “Il Moro “

Open Act: Giammarco Volpe & Carmen Pierri

Orario: Accesso alla struttura dalle ore 20:45 Inizio concerto alle ore 21:00

🎟️ Biglietti: €20,00 + prevendita

🎫 Acquista Biglietti su https://bit.ly/SimonaMolinariQuintet

🎫 Acquista Abbonamento su https://bit.ly/Nocera_Jazz_Festival

📱 Info WhatsApp: 3899688834

