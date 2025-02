Che pasticcio Mrs. Peach il musical domenica 23 al Teatro Genovesi

Domenica 23 febbraio 2025, alle ore 19.00, la Compagnia della Lira di Casamassima (BA) presenterà sul palco del Teatro Genovesi a Salerno “Che pasticcio Mrs. Peach il musical” di Alessandro Iacovelli, il terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS Genovesi-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

SINOSSI. “Agli albori del Novecento, Bibury, piccolo villaggio nel sud dell’Inghilterra, è rinomato in tutta la contea per la sua pasticceria. Ma dietro torte deliziose e biscotti fragranti si nasconde una commedia fatta di intrighi e desideri. La morte inaspettata di Sir. Martin, fondatore della dolce bottega, lascia la pasticceria senza eredi e il timone passa nelle mani della rigida governante Mrs. Peach. Mentre domestici e dipendenti si destreggiano tra le richieste e gli umori della nuova direttrice, l’arrivo di una lettera inaspettata agita le acque e, mentre il profumo di cannella si diffonde nell’aria, i personaggi si intrecciano in un vortice di colpi di scena. Tra spolverate di zucchero a velo e aromi caramellati, l’amaro destino della pasticceria di Bibury è appeso a un filo… sarà il dolce potere dell’amore a deciderne le sorti?”

GLI ALTRI SPETTACOLI. Domenica 2 marzo 2025, alle ore 19.00, La Corte dei Folli & Compagnia Primo Atto di Fossano/Saluzzo (CN) calcherà le tavole del teatro di via Sichelgaita con “2.24 dueeventiquattro” di Pascual Carbonell e Jeronimo Cornelles (traduzione di Antonia Mele). Domenica 9 marzo 2025, alle ore 19.00,

la Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB) porterà in scena il suo “Novecento” di Alessandro Baricco. Il cartellone per domenica 16 marzo 2025, alle ore 19.00, prevede Ophelia and the Corò nuts di Padova in “Romanzo breve, ovvero una prevedibilissima commedia romantica in pantomima musicale” di R. Ranzato, C. Corò e C. Maffia. Domenica 30 marzo 2025, alle ore 19.00, la Compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” di Rovereto (TN) concorrerà per il podio con “Come due angeli sul cornicione, c’eravamo troppo amati” di Roberto Marafante. La finale quest’anno è in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 19.00, con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Per ulteriori informazioni sul festival, contattare il numero 338 2041379 o visitare il sito ufficiale: www.compagniadelleclissi.eu.