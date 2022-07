Chat Bot anonima antiviolenza sul sito della Caritas Salerno.

IL CIF- Centro Italiano Femminile – Provinciale di Salerno, associazione di promozione sociale, e la Caritas Diocesana di Salerno, insieme sin dal 2004 per offrire aiuto alle Donne vittime di violenza.

Dal 23 maggio 2022, la Caritas Diocesana di Salerno, tra i servizi offerti alla Comunità, ha attivato nuovamente lo sportello di ascolto per offrire accoglienza alle Donne Vittime di Violenza, gestito dalle operatrici del CAV – Centro Ascolto Donna – Cif di Salerno.

Le Donne che vogliono rivolgersi allo sportello possono chiamare al numero 329/5956144 attivo H24 , una operatrice risponderà alla telefonate e, se l’utente lo chiederà, fisserà un appuntamento allo sportello “Centro Ascolto Donna”, presso la Caritas Diocesana in via Bastioni n.4 a Salerno, dove sarà possibile ottenere una consulenza, un sostegno psicologico e, all’occorrenza, anche legale. Le Donne che, invece, vorranno rivolgersi allo sportello antiviolenza nell’anonimato, potranno farlo inoltrando un messaggio al “chat bot“, presente nella Home Page del sito della Caritas Salerno.

Il pulsante presente, situato di solito nella parte sinistra, in basso, è una piccola icona con il profilo di donna, sulla quale basterà cliccare per aprire una finestra di dialogo che permetterà di scrivere in forma anonima la richiesta di aiuto. Ogni richiesta sarà gestita dal Centro Ascolto Donna che riceverà e risponderà al messaggio scritto, del quale non resterà traccia né sul cellulare di chi lo scriverà, né sulla piattaforma chat bot. Se richiesto, le operatrici Cif contatteranno chi scrive, con la possibilità di fissare un appuntamento per una consulenza.

Lo sportello antiviolenza “Centro Ascolto Donna” è aperto presso la Caritas Diocesana in via Bastioni n. 4 il lunedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ogni settimana a partire dal 23 maggio 2022 e le Donne verranno accolte previo appuntamento. Su richiesta si potrà ricevere anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00.