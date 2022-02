Caritas Salerno e Ufficio Migrantes organizzano raccolta di medicinali per l’Ucraina.

La Caritas di Salerno Campagna Acerno e l’Ufficio Migrantes della Diocesi di Salerno, a sostegno e comunione con la Chiesa greco cattolica ucraina di Sant’Andrea Apostolo in Salerno e uniti al fianco del popolo ucraino in questo difficile momento della storia d’Europa, hanno organizzato una raccolta di medicinali da inviare ai fratelli che vivono in queste giornate le conseguenze della guerra.

Si raccolgono ESCLUSIVAMENTE i seguenti medicinali:

Antinfiammatori, Antibiotici, Agenti per l’emostasi, garze, bende, sistemi flebo, siringhe, ecc..

I medicinali potranno essere consegnati ESCLUSIVAMENTE entro il 13/03/2022 presso la Caritas Diocesana in Salerno in via Bastioni, 4 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.