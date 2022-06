Cammarota, Commissione Trasparenza: sos parcheggi, Stadio Arechi; organismo di controllo per lavori pubblici.

“Parcheggi seminterrati per quasi mille posti. Tutti pronti. Presso lo stadio Arechi. E che il Consorzio CR 32 non ha ancora consegnato al Comune di Salerno, nonostante i termini scaduti. Perché conta? Perché sarebbero fondamentali per la Salernitana. E per l’intera area”

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza.

“In queste settimane la Commissione Trasparenza ha accertato che il parcheggio, presso lo stadio, è quasi pronto, mancando solo della rampa e dei permessi di sicurezza. Da ciò la convocazione dell’assessore Brigante, con l’idea condivisa di procedere ad una diffida. Ed in ogni caso alla consegna, quanto meno parziale, per l’inizio del campionato della Salernitana”.

“Inoltre – sottolinea Cammarota – sempre d’intesa con l’assessore Brigante, la Commissione Trasparenza ha anche stabilito di costituire un nucleo di controllo dell’esecuzione dei lavori nei comparti che operano sul territorio di Salerno perché l’interesse privato corrisponda all’interesse pubblico”.