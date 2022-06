Caffè Trucillo anche quest’anno partner di Buonissimi.

Caffè Trucillo rinnova il suo impegno a sostegno della manifestazione Buonissimi, il charity event che si svolgerà il 20 giugno a Salerno presso Rocce Rosse, Lloyd’s Baia Hotel a Vietri sul Mare (Salerno). Ideato e organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, e realizzato con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli, Buonissimi è l’evento di raccolta fondi dell’Associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma (OPEN OdV).

Giunto alla sua quarta edizione (dopo due anni di stop causati dalla pandemia), Buonissimi è ormai un appuntamento attesissimo da un’ampia platea di gourmet. È infatti una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Mediterraneo, che riunisce 150 interpreti della ristorazione italiana: chef stellati e grandi professionisti della cucina, degustazioni a cura dei consorzi di tutela e selezionati produttori, per riscoprire i sapori autentici del territorio. I fondi raccolti con la vendita dei biglietti di accesso alla manifestazione vengono devoluti all’Associazione, che quest’anno ha deciso di sostenere il progetto biennale di ricerca CHANCE (Five hundreds CHildren with cANCErs) dell’Istituto di ricerca CEINGE di Napoli, per conoscere il panorama dell’ereditarietà genetica nel cancro infantile e facilitare lo sviluppo dei trattamenti personalizzati.

Trucillo, la torrefazione di Salerno proprietà dell’omonima famiglia da tre generazioni, che rappresenta l’eccellenza del territorio in 40 Paesi nel mondo, sarà il caffè ufficiale della manifestazione, che ha sostenuto fin dalla prima edizione. Presente con le sue miscele nei migliori locali della costiera, apprezzata in tutto il mondo per la sua bellezza, Trucillo è il caffè portabandiera dell’eccellenza gastronomica locale, riconosciuto a livello internazionale. Anche all’estero, il caffè Trucillo è scelto dai locali più blasonati e rinomati, dagli Usa al Canada, fino a Dubai, dove sta crescendo una rete di coffee shop brandizzati: un avamposto italiano e salernitano negli Emirati.

Gli ospiti di Buonissimi potranno concludere il loro tour tra le eccellenze eno-gastronomiche con una sosta presso la postazione di Caffè Trucillo, dove potranno scegliere tra una classica e sempre attuale tazzina preparata con la moka, caffè specialty preparati con metodo cold brew e cocktail a base di specialty coffee, dal classico Coffee Negroni e Coffee Gin Tonic agli analcolici come Coffee Tonic.

Per partecipare: buonissimi.org