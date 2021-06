Cabine telefoniche diventati bagni pubblici ed immondezzai, Ventura (Verdi) chiede a Tim la rimozione.

da Giuseppe Ventura, consigliere comunale dei Verdi, riceviamo e pubblichiamo

Lo scrivente Consigliere Comunale Ventura Giuseppe, Capogruppo dei Davvero Verdi, con la presente fa richiesta di un intervento URGENTE per la rimozione di tutti gli impianti pubblici di proprietà Telecom presenti sul territorio comunale, in particolar modo delle cabine telefoniche trasformatesi in spogliatoi e wc per avventori e persone senza fissa dimora, nonché in ricettacoli di immondizia e di rifiuti vari.

Nel sottolineare che gli stessi risultano, peraltro, da anni non funzionanti, si confida in un riscontro favorevole della presente e si porgono distinti saluti.