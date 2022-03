Basta metalli pesanti e diossine nell’aria che respirano i bambini di Salerno! Petizione lanciata da salute e Vita.

L’Associazione Salute e Vita da sempre sostiene la campagna di raccolta firme lanciata da un gruppo di genitori di Salerno e della Valle dell’Irno che chiedono alle Istituzioni la chiusura delle Fonderie Pisano.

La petizione “Basta metalli pesanti e diossine nell’aria che respirano i bambini di Salerno!” ha raggiunto più di 6000 sottoscrizioni, un segnale chiaro di quanto la vicenda Pisano preoccupi la popolazione. Gli esiti dello studio SPES, i nuovi sviluppi dell’inchiesta giudiziaria che mette in relazione le emissioni della fonderia con la salute dei cittadini, solo per citare i più recenti sviluppi, delineano un quadro allarmante di cui la popolazione ha ormai piena consapevolezza. Riteniamo che la mobilitazione di una componente così numerosa della società civile non possa non far riflettere i destinatari della petizione.

L’Associazione ribadisce il proprio impegno per promuovere e diffondere questa importante iniziativa, in modo da poter raggiungere numeri ancora più importanti, costringendo chi di competenza a prendere provvedimenti.

Intanto qui di seguito si riporta il link a cui è possibile sottoscrivere la petizione:

https://www.change.org/Aria-pulita-bambini-Salerno-StopPisano