“Arezzo 29… in tre minuti”, un classico della comicità partenopea al Teatro Arbostella.

Riprende, dopo la pausa natalizia, il cartellone della XV stagione del “Teatro Arbostella Gino Esposito”. Sosta per modo di dire perché il mese di dicembre ha visto la struttura di Viale Verdi impegnata con tre fuori programma: da Viva Napoli e Paris a Natale in Casa Cupiello finendo con la Cantata dei Pastori riscuotendo successo di pubblico e di critica. Ed ora spazio alla ripresa della programmazione invernale: dal 7 gennaio per tre week-end consecutivi ecco la Compagnia Gino Esposito, fondata dal compianto direttore artistico e patron dell’Arbostella e ricostruita dal regista-attore Francesco Delli Priscoli che ha scelto di mettere in scena lo spettacolo “Arezzo 29… in tre minuti (tassista veloce)”, un classico della comicità teatrale della tradizione partenopeaa firma di Gaetano e Olimpia Di Maio.

La commedia si inserisce nella tradizione del teatro comico, da Petito a Scarpetta, da Eduardo a Peppino De Filippo, e, come spesso accade per questi autori, presenta venature sociali, umane ed esistenziali. Arezzo 29… in tre minuti narra di Salvatore, tassista, che rientra a casa con un insolito passeggero abbandonato nella sua vettura: un neonato. Vicenza, sua moglie, usuraia di quartiere, dapprima diffidente, metterà in pratica diversi stratagemmi per tenere con sé quel bambino che la sorte le ha naturalmente negato. Ma il bambino, in realtà, è frutto della relazione extraconiugale tra Salvatore e una donna, il cui marito sta per essere rilasciato dalle patrie galere. In un turbine di equivoci si incrociano le miserie dei varî personaggi sino a un finale ovviamente del tutto inaspettato dove si alterneranno momenti esilaranti a spunti di riflessione.

Sul palco oltre a Francesco Delli Priscoli, che ne ha curato anche la regia, Francesca Musa, Enzo Galdo, Rita Cariello,Nicoletta Romano, Francesca Santonicola, Cristian Cupparo, Antonio Siani, Silvana Avallone, Fulvio Ferrentino, Annalisa Apicella, Giovanni Carbone, Domenico Esposito, Francesca Esposito.

Spettacoli nei week-end 7-8-14-15-21-22 gennaio 2023 – Sabato ore 21,00– Domenica 19,00Ingresso € 13,00 intero – ridotto € 11,00 (si consiglia prenotazione)

Si consiglia prenotazione telefonica – Info 347/1869810 -089/3867440