Afghanistan, raccolta di beneficenza a Nocera.

Emergenza Afghanistan, l’associazione Legalità e Trasparenza organizza una raccolta di beneficenza.

«Momenti drammatici sta vivendo la popolazione dell’Afghanistan, terribili sono

le immagini che ci giungono da lontano, ed è per questo che il Consorzio dell’Agro Onlus e l’associazione Legalità e Trasparenza con alto senso di responsabilità hanno deciso di avviare insieme un corridoio umanitario offrendo il loro impegno attraverso la costituzione di centri di raccolta sia a Nocera Superiore che a Nocera Inferiore nei giorni dal giovedì al sabato per raccogliere beni di prima necessità per uomini donne e bambini dell’Afghanistan».

A illustrare l’iniziativa sono i presidenti Enrico Ragone e Raffaella Ferrentino.

«È arrivato il momento di agire, non possiamo più soffermarci a guardare le immagini pietose che ci arrivano. Il nostro ruolo è ora più che mai fondamentale per essere vicino alle famiglie afghane e soprattutto offrire tutto il nostro appoggio per aiutarli a superare momenti così terribili e sfortunati Le associazioni rappresentano un riferimento determinante per far fronte a tali emergenze – concludono – Invitiamo tutti coloro che vogliono dare il loro contributo a fornire beni di prima necessità presso i centri di raccolta siti in via Russo 47 a Nocera Superiore (dal giovedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30) ed in via Largo Sant’Antonio a Nocera Inferiore (giovedì e venerdì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 12).