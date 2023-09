A Futani torna Balconica il festival dove gli artisti si esibiscono dai balconi del paese

SABATO 30 SETTEMBRE Spettacoli dalle ore 19:00 alle ore 02:00 Si esibiranno, tra le strade e sui balconi di Futani: i P.D.C. Poetica Da Combattimento, gruppo musicale che intreccia poesia e sonorità noise; i BCA Sound System, progetto a quattro mani di Subpneuma (Francesco Di Gianni) e Tommaso Nudo; le cantautrici Faderica e Signorina Anarchia (Marzia Cirillo); The Nubĭvăgus, sperimentazione musicale che strizza l’occhio al pop alternativo; il cantautore Verrone, già autore e bassista dei Ventinove e Trenta; i Commandos Fam, band napoletana che spazia tra hip-hop, reggae e dancehall; The Fox in the Basement, duo svizzero conosciuto per le sue canzoni d’amore e rivoluzione in salsa folk-punk; Bradipos IV, tra i principali esponenti del surf-garage in Italia e in Europa; PIOVE., producer e cantante dall’identità ignota. Sempre durante la prima giornata del festival, lungo i vicoli del paese, sarà possibile fruire del percorso colorato e interattivo di Kalura Meridionalismo e dell’installazione coreografica SPLIT AND L’O, a cura di Andrea Cagnetti e Massimo Ferrara – che verrà realizzata nell’ambito di una residenza artistica dedicata alla danza, organizzata dalla BAM! Bottega Artistico Musicale presso i propri spazi nella settimana precedente all’evento.