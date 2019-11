Il campione di Formula 1 Jody Scheckter entusiasta della Mozzarella La Tramontina.

Il campione della Formula 1 Jody Scheckter è a Cava de’ Tirreni per imparare i segreti e le tecniche di lavorazione della mozzarella di bufala e dei formaggi. I mastri casari del caseificio “La Tramontina” di Armando Montella, negli ultimi tre giorni, hanno mostrato a Scheckter ed ai suoi collaboratori le diverse fasi che caratterizzano la preparazione della mozzarella in modo che le tecniche di lavorazione possano essere messe in pratica anche nella grande fattoria di Scheckter in Inghilterra.

Grande protagonista della Formula 1 degli anni Settanta, campione del mondo nel 1979 con la Ferrari, il pilota sudafricano si è stabilito nel Regno Unito dove, nella contea dell’Hampshire a Sud di Londra, ha acquistato una grande fattoria con una mandria di 2.500 bufale che producono ogni giorno 2mila litri di latte per il suo caseificio. Scheckter ha contattato Montella dopo aver assaggiato la mozzarella di bufala de “La Tramontina” in un noto hotel della Costiera amalfitana, dove era in vacanza con la moglie.

“Sono felice che i prodotti del mio caseificio abbiano destato l’interesse di Scheckter a tal punto da spingerlo ad attivare una produzione simile alla mozzarella di bufala campana nella sua azienda – ha spiegato Montella – In questi giorni il campione ha anche avuto modo di apprezzare le bellezze della Costiera amalfitana e di Cava de’ Tirreni, e di degustare i prodotti tipici del territorio, preparati sempre con cura e passione”.