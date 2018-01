Olympic Salerno in casa dell’Atletico Faiano per ritrovare la vittoria esterna.

Dopo la combattuta affermazione nel derby con lo Sporting Audax, l’Olympic Salerno torna subito in campo. Lo farà domenica pomeriggio sul sintetico di Montecorvino Pugliano, ospite dell’Atletico Faiano. Le due compagini arrivano con morale opposto all’incontro: i picentini, dopo il duplice ko a tavolino con la Simone Fierro, hanno inanellato una serie di risultati negativi che hanno portato l’undici di Nappo alle soglie dell’ultima posizione e con tanti pezzi persi per strada. Ben altro umore in casa biancorossa con i ragazzi di De Sio determinati a sbloccarsi definitivamente anche fuori dalle mura amiche e mettere altro fieno in cascina per recuperare posizioni in un campionato che riserva tanto equilibrio in vetta quanto in coda. Per l’occasione il tecnico dei colchoneros recupera Pierpaolo Contente ma perde, sempre per un turno di squalifica, Giuseppe Albini dopo il giallo rimediato nel turno infrasettimanale di mercoledì. Sconteranno la squalifica rimediata in Coppa Campania direttamente il prossimo anno nella stessa competizione Apicella (3 turni), Fabio Pifano (2) e Buonomo. Arbitro dell’incontro sarà il giovane Francesco Diomaiuta di Salerno.

Dopo una breve sosta tornano in campo anche le prime rappresentative giovanili. Gli Allievi Provinciali di mister Rossi, dopo il blitz in Costa d’Amalfi, se la vedranno l’8 Gennaio al “De Gasperi” con la Nuova Neugeburt. Caccia al riscatto per i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello, impegnati nel turno dell’Epifania sull’ostico campo del Pontecagnano. Dopo la sconfitta casalinga con il Vietri Raito, gli Esordienti 2005 Opes saranno di scena nella Valle dell’Irno contro i pari età della Sanseverinese.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php