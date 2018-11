Evento di sabato 10 a Villa Rufolo, la Fondazione Ravello precisa: nessun concerto ad ingresso libero.

dal Presidente della Fondazione Ravello Dr. Secondo Amalfitano riceviamo e pubblichiamo

Leggiamo da alcuni organi di stampa la notizia di un: – Concerto inaugurale della X Stagione Concertistica 2018-2019 “Legàmi” dell’Orchestra Filarmonica Campana da tenersi a Villa Rufolo sabato 10 novembre alle ore 18,30.

Nello smentire categoricamente tale circostanza, evidentemente frutto di malaccorta informazione, innescata attraverso la pagina FB della suddetta Orchestra e superficialmente ripresa dalla stampa ostaggio dei “perfidi e asettici” motori di ricerca, richiediamo alla orchestra Filarmonica Campana in primis e alle testate tratte in inganno, di voler pubblicare idonea smentita a rettifica dell’annuncio di un evento, inesistente e, peraltro, contrabbandato “ad ingresso libero”.

Per correttezza si informa che Sabato alle 18,30 in Villa Rufolo è previsto un evento rigorosamente privato e ad inviti, per il quale è stato regolarmente pagato, dal privato cittadino richiedente, il costo dei servizi di supporto come da prassi.

Per l’evento, organizzato per rendere omaggio alla memoria di una compianta innamorata di Villa Rufolo, è prevista l’esibizione di un complesso di 10 archi che è ben lungi dal poter essere definito “orchestra”.

Comprendiamo bene che il nome Villa Rufolo è un vero e proprio certificato di garanzia del quale tutti si vorrebbero fregiare, ma i certificati, di norma, vanno richiesti e rilasciati; in ogni caso, e a prescindere, vanno guadagnati, suonando ottima musica e facendo comunicazione corretta e vera.

Ravello 5 novembre 2018

Dr. Secondo Amalfitano