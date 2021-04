Vino- Viaggio fra le migliori espressioni enoiche italiane, martedì 20 a cura del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Vino- Viaggio fra le migliori espressioni enoiche italiane

Speaker, Marco Sabellico, curatore della guida Garbero Rosso Vini d’Itaia

Martedì 20 Aprile dalle 16.00 alle 18.00

Live sul canale Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi

Non perdetevi il quarto appuntamento del ciclo di masterclass di formazione Growth promosso dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi e a cura di Gambero Rosso

Parleremo di vino con Marco Sabellico, giornalista, curatore della guida di Gambero Rosso Vini d’Italia e volto della famosa trasmissione #stappacongamberorosso.

“Quello della Costiera è un territorio che ha tradizioni enologiche e gastronomiche millenarie. Dai tempi della colonizzazione greca si intuirono le straordinarie potenzialità qualitative di questa terra capace di offrire prodotti di pregio, grazie ad un suolo e ad un clima unici e alla sapienza dell’uomo, che è riuscito sempre a valorizzarli realizzando prodotti dai sapori e dai profumi unici”

Ospiti della Masterclass saranno: Nicoletta Gargiulo, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier della Campania, Luigi Reale, Titolare de Osteria Reale a Tramonti.

I 30 minuti finali della lezione saranno dedicati a una sessione di Q&A guidata da Andrea Ferraioli, Presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e Robert Piattelli, Engagement progetto Authentic Amalfi Coast, co-founder di BTO Educational

L’evento, gratuito, è stato possibili grazie al contributo di generosi sponsor, fra cui Time Vision scarl, agenzia per il lavoro accreditata al Ministero e Agenzia per la formazione accreditata in Regione Campania e Lombardia, Il Centro C.S.C. Group di Salerno, società di consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e GDPR, Connectivia srl, operatore delle telecomunicazioni che ha cablato in fibra ottica la Costiera Amalfitana, Alden srl Consulenti d’impresa e Associazione Professionale Gatto Camera D’Avino.

Registrazione all’evento non richiesta.

Per informazioni: Anna Volpicelli, Responsabile Comunicazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, email: comunicazione@distrettocostadamalfi.it, tel. 331.7491820