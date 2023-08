Sui Sentieri degli Dei, Noemi questa sera ad Agerola

Non ha bisogno di presentazioni Noemi, la rossa d’autore, la cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano che ha interpretato in oltre dieci anni di carriera brani dei principali autori italiani, partecipando a sette Festival di Sanremo e ricevendo numerosi riconoscimenti.

Al festival Sui Sentieri degli Dei giovedì 3 alternerà al parco Colonia Montana i suoi pezzi più famosi, rivisitandoli con arrangiamenti inediti, a canzoni più recenti.

In apertura, opening del cantautore, autore, polistrumentista e produttore barese, Alessio Mininni, in arte Maninni. L’eclettico artista presenterà dal vivo anche Dicono (Ghandi Dischi/ Epic/Sony Music Italy), il suo ultimo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico e che ha scritto, suonato e prodotto insieme a Enrico Brun (già produttore di Pinguini Tattici Nucleari, Gianni Morandi, Marco Mengoni, Måneskin). Ispirato dai classici del rock italiano e internazionale, Maninni coltiva sin da subito l’amore per la chitarra, il piano e la batteria, mettendo le fondamenta per quello che sarà il suo percorso da produttore parallelamente a quello da autore. Esordisce con Parlami di te seguito da Peggio di ieri con Marmo. Già nei primi singoli trasparire il filo conduttore della sua musica, incentrata sull’amore in tutte le sue sfumature e sulla semplicità della vita quotidiana. Dopo un periodo di silenzio pubblica il singolo Senza, che entra fin da subito nelle principali playlist editoriali di Spotify e accede alla Top 100 di Earone. Anche i singoli pubblicati successivamente, Vestito rosso e Vaniglia, riscuotono un buon successo. A dicembre 2021 firma con Sony Music Italy e pubblica il singolo Bari NY, seguito dai brani Irene e Caffè, pubblicati rispettivamente a febbraio e a luglio 2022. A dicembre ’22 disputa la finale di Sanremo Giovani con il brano Mille porte.

Al termine della serata a Noemi sarà consegnato il Premio HHT Onlus. Per il quinto anno infatti Agerola Sui Sentieri degli Dei condivide fortemente l’impegno sociale dell’associazione HHT Onlus che raccoglie i pazienti affetti da Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT è l’acronimo inglese), i loro familiari, i sostenitori e i clinici, e lavora su tutto il territorio nazionale collaborando con le organizzazioni internazionali per diffondere la conoscenza di questa patologia spesso silente e trovare una cura. L’HHT è una rara patologia che colpisce una persona su cinquemila provocando malformazioni vascolari a carico della pelle, delle mucose e degli organi interni. Il sintomo più evidente è l’epistassi, che tuttavia è riconducibile anche ad altre patologie ben più note, ragione per la quale la malattia è molto sotto diagnosticata. Si stima che il 90% di chi ne è affetto non sa di esserlo e, anche se ad oggi non esiste una cura e le terapie disponibili sono poco risolutive, la diagnosi precoce può evitare le peggiori complicanze e migliorare la qualità di vita del paziente.

VENERDÌ 4

Parco Colonia Montana

GALEFFI

Belvedere acustico

GAIA

Il mondo in una voce

SABATO 5, DOMENICA 6 e LUNEDÌ 7

Pianillo │ FIORDILATTEFIORDIFESTA

Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

MARTEDÌ 8

Parco Colonia Montana

GIOVANNI CACCAMO

Parola

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com