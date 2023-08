I festeggiamenti per la Madonna della Neve a Borgo Carillia di Altavilla Silentina

Tutto pronto per la festività della Madonna della Neve a Borgo Carillia di Altavilla Silentina (SA), una festa molto sentita dalla borgata e non solo. Momenti religiosi e di ritrovo spirituale si alterneranno a momenti ludici e di festa per rinsaldare quel sano senso di appartenenza propria dei piccoli borghi.

Si partirà dal giorno 3 agosto, a partire dalle 21.30, con Cannarè – Mannarino Tribute band a cura di Cico Russo che in P.zza Alfania coinvolgerà con la sua vocalità avvolgente, portando spensieratezza e tanta buona musica. Ospite della serata il Presidente di Grande Musica Fausto Palma ed apertura concerto con le voci emergenti di Alessia Russo e Alessandra Di Feo.

Si proseguirà nella giornata del 4 agosto con l’energia e il brio delle majorettes ASD Majorettes Le Ginestre e Majorettes Official Accademia Bellini; la serata proseguirà tra danze coreografiche, suoni latini attraverso le coinvolgenti esibizioni degli allievi delle scuole di danza della Fantasy Dance di Germano D’Alessandro e Gerardina Petrizzo e della Joseph’sa Dancing School di Giuseppe Federico che si esibiranno presso il piazzale antistante il campo sportivo “G. D.’Ambrosio”. Il 5 agosto, giornata solenne della festa della Madonna della Neve vi sarà la processione per le strade della borgata, accompagnata dall’esibizione della banda musicale “Vincenzo Bellini” per poi proseguire con la celebrazione della messa solenne e lo spettacolo pirtotecnico al termine della serata.

Ultimerà questa carrellata di eventi dell’estate carilliese lo show-party revival anni ’90 più forte d’Italia: NOSTALGIA ’90, nella serata del 6 agosto a partire dalle ore 22.00. Format ormai noto su scala nazionale, condurrà i presenti in un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e divertimento, attraverso la musica e l’atmosfera degli anni ’90. Gli amanti del genere potranno vivere una serata unica, immersi nei successi indimenticabili di quel decennio. Le hit più famose, i brani che hanno segnato un’intera generazione e le melodie che hanno fatto ballare il pubblico di tutto il mondo risuoneranno in quei di Borgo Carillia, riportando in vita la magia di quegli anni. Ad introdurre la serata e a seguire djset a cura di Sergio Sica e Christian Arietta presso il campo sportivo D’Ambrosio. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno costante e alla passione del Comitato Festa Santa Maria Ad Nives di Borgo Carillia e dei tanti sponsor che hanno contribuito a sostenere gli eventi.