Sky Sport fa visita a Casa Olympic, focus sul Maxi Puzzle 3D del Wanda Metropolitano realizzato nel nuovo polo di riferimento del club salernitano.

Il legame indissolubile tra i colori biancorossi dell’Olympic Salerno e quelli dell’Atletico Madrid tocca, probabilmente, il punto più alto della già decennale esistenza del club salernitano. La testimonianza arriva addirittura dal network televisivo tematico leader in Italia, Sky Sport.

Le telecamere della tv satellitare guidate dall’inviato Francesco Modugno, infatti, hanno fatto visita nel nuovo polo di riferimento dei colchoneros campani, Casa Olympic, per realizzare un servizio andato in onda sul canale SkySport24 (e su tutti i canali di riferimento social e non della piattaforma) a partire da Giovedì 30 Maggio in vista della finale di Champion’s League che il Wanda Metropolitano ospiterà sabato sera tra Liverpool e Totthenam.

Il motivo? A Casa Olympic è stato realizzato il Maxi Puzzle 3D del nuovo stadio madrileno, il più grande al mondo realizzato avente come riferimento uno stadio. Il modello Atletico trapiantato in via Tiberio Claudio Felice, sede della club house del sodalizio di patron Matteo Pisapia, ha arricchito di tanti particolari tutta l’area d’interesse, in primis con il Maxi Puzzle 3D del Wanda Metropolitano, ma anche con un totem ad hoc, installato in un piazzale appositamente ribattezzato Piazza Stadium, recante le distanze e le direzioni degli stadi più famosi del mondo. “Aver attirato l’attenzione di un’emittente nazionale fa molto piacere e ricevere i complimenti altrettanto – spiega il presidente dell’Olympic Salerno Matteo Pisapia – Per ovvi interessi pubblicitari non sono state menzionate tanto Casa Olympic quanto la società stessa. Avrei voluto raccontare che il mini Wanda Metropolitano è stato costruito ed è a Casa Olympic per tutti i bambini che frequentano la nostra Scuola Calcio ma anche per i piccoli atleti di altre realtà nostre ospiti. Il mio obiettivo era di cercare di trasmettere loro le stesse emozioni da me provate in prima persona al cospetto del vero Maracanà, dell’Anfield o del Wanda di Madrid, trasformandomi in un bambino. Mi rivedo nei nostri piccoli quando, guardando all’interno del Puzzle 3D, lasciano trasparire stupore ed ammirazione per il piccolo Wanda Metropolitano di Salerno. Perchè in fondo, soprattutto noi amanti del calcio, siamo tutti dei bambini innamorati di quel pallone a spicchi che rotola verso una porta”. Entrando nel dettaglio di Piazza Stadium e delle strutture realizzate, il Maxi Puzzle 3D del Wanda Metropolitano è una riproduzione in scala 1:100 di quello vero di Madrid e di proprietà dell’Atletico Madrid, misura 267x253x58cm, è stato progettato in circa un mese di lavoro e sono state impiegate 3 persone e 6 ore per montarlo. Il Totem di Piazza Stadium invece, è stato pensato per dare la possibilità a tutti gli innamorati del calcio, di scoprire quanto distano e in quale direzione si trovano gli stadi più famosi del mondo come La Bombonera, Wembley o l’Amsterdam Arena da Salerno e Casa Olympic. Piazza Stadium è visitabile gratuitamente tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica dalle 10 del mattino a chiusura presso Casa Olympic, Via Tiberio Claudio Felice, 50 c/o Lifestyle Center La Fabbrica. Per info 3288090077.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.