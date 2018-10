Indomita, presentazione delle squadre domenica 7 al Food Village a Piazza della Concordia. Le ragazze sconfitte all’esordio in Coppa Campania.

L’Indomita Salerno si presenta al pubblico domenica 7 ottobre 2018 a partire dalle ore 21.30 presso il “Food Village”, evento gastronomico-culturale volto ad esaltare la tradizione campana, sito in questi giorni a Piazza della Concordia. La stagione agonistica è già iniziata con gli impegni di Coppa Campania, ma la dirigenza, la squadra femminile e maschile e lo staff tecnico ha bisogno di sentire l’affetto e l’abbraccio della città per quella che sarà una stagione importante per i colori biancoblu, con entrambe le formazioni militanti in Serie C.

La società più antica di pallavolo di Salerno ha voglia di stupire. Tante le sorprese previste, soprattutto per quel che concerne le divise di gara. Vi aspettiamo numerosi. Con la passione che ci ha sempre contraddistinto.

INDOMITA SALERNO – VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO 0-3

(14-25, 6-25, 16-25)

INDOMITASALERNO

Arpaio, De Rosa, Gaeta, Izzo, Liguori, Morea, Naddeo, Pagano, Pizzarelli (L). Allenatore: Mari

VOLLEY PROJECT PONTECAGNANO

De Martino, Di Napoli (L), Favali, Gagliardi, Malangone, Memoli, Montone (L2), Pastore, Pepe, Salpietro

Debora, Salpietro Gerardina, Salzano, Muzzo. Allenatore: Panzini

Inizia con una sconfitta il cammino in Coppa Campania dell’Indomita femminile. Il derby va ad appannaggio della formazione di Pontecagnano nonostante un iniziale equilibrio con le padrone di casa capaci di rispondere colpo su colpo. A lungo andare, tuttavia, le pesanti assenze della palleggiatrice Scoppetta e del libero titolare Ronga complicano il piano-gara delle ragazze allenate da coach Mari che cedono, man a mano le armi concedendo punti e set alle avversarie che chiudono la contesa alla terza frazione.

Questa l’analisi del mister biancoblu al termine della gara: “Le ragazze non hanno giocato male a parte il secondo set dove non abbiamo ricevuto bene, ma è normale che sia così. Siamo agli inizi, ci vuole tempo per amalgamare un gruppo completamente nuovo. Sono felice per l’approccio avuto ad inizio della gara, dobbiamo evitare cali mentali, ma piano piano sistemeremo tutto, magari recuperando anche qualche pedina per noi importante come la palleggiatrice e il libero titolare. Conto di avere la rosa al completo entro breve in modo da lavorare bene con tutti le atlete a disposizione. Onor del merito, dunque, anche all’avversario che era esperto e molto rodato”.

Stasera è prevista un’amichevole a Bellizzi con la formazione locale che milita in D. Dopodiché, domani è già tempo di Coppa Campania con la sfida a Mercato San Severino, alle ore 19, contro la Polisportiva Due Principati Analisi Cliniche La Salute Lab, vittoriosa per 3-0 in trasferta contro il Cus Salerno.