Sport, giovani e cyberbullismo, a Maiori incontro con gli studenti promosso dal Costa D’Amalfi

Si terrà sabato 20 maggio, dalle ore 10.30, presso il Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo a Maiori, l’incontro dal titolo “Sport, giovani e cyberbullismo”, promosso dal Costa D’Amalfi, società calcistica presieduta da Nicola Savino, imprenditore digitale e CEO di Savino Solution.

L’utilizzo improprio da parte dei più giovani di smartphone e altri dispositivi tecnologici merita una maggiore attenzione. Ecco perché diventa fondamentale promuovere lo sport come strumento per recuperare la socialità dopo la pandemia e contrastare fenomeni come il cyberbullismo.

A parlarne, insieme ai giovani studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” di Maiori e a Nicola Savino, sarà il presidente vicario del Tribunale dei minorenni di Salerno, Giovan Francesco Fiore.

“Da esperto del settore digitale e dell’innovazione, conosco molto bene quali sono i pericoli di un uso improprio delle nuove tecnologie – spiega Nicola Savino – Per questo sono molto felice di promuovere questo incontro che focalizza l’attenzione sui rischi connessi alla rete, come il cyberbullismo. Come presidente di una società sportiva con tanti giovani avverto la responsabilità di promuovere tra i più giovani una cultura del digitale più consapevole e stimolare alla pratica sportiva”.

A moderare l’incontro, fortemente voluto dal presidente Savino e dal direttore generale del Costa d’Amalfi, Gianfranco Forte, sarà la giornalista Rossella Pisaturo mentre a fare gli onori di casa sarà la dirigente scolastica dell’Istituto Rossellini, Annamaria Ferrigno.