Sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate

Di
Pietro Pizzolla
-
Aggredito in strada il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune del Salernitano. È accaduto nella serata di Santo Stefano, quando il primo cittadino Carmine Siano è stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha colpito con un oggetto, probabilmente un bastone, provocandogli ferite.

Soccorso dai sanitari del 118, il sindaco è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno; non è in pericolo di vita, ma ha riportato varie lesioni e fratture.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.

