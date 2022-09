Sele d’Oro Mezzogiorno, atteso Fico ad Oliveto Citra.

Entra nel vivo il Sele d’Oro Mezzogiorno. Lunedì 5 settembre, alle ore 17.00, è in programma a Oliveto Citra (SA) la visita del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, per inaugurare, in contrada Lauri, Il Memoriale “Collina degli eroi”, dedicato a un drappello della 45esima divisione di fanteria dell’esercito USA che, nel settembre del 1943, a seguito dello sbarco Alleato sulle spiagge del salernitano e dell’avanzata verso l’interno, si lanciò, proprio a Oliveto Citra, alla conquista di un’altura difesa dalle mitragliatrici tedesche. Ma il 5 settembre entrano nel vivo anche il Sele d’Oro Talks, il Bibliocafè e lo Smartcafè.

Alle ore 12.00, in Piazza Garibaldi, parte con Francesca Caon e il suo libro “I dieci comandamenti delle PR” (ROI Edizioni), il Bibliocafè – Incontri d’autore al Sele d’Oro. Martedì 6, il Bibliocafè continua con l’imprenditore, fondatore della catena Eataly, Oscar Farinetti e il suo “Never quiet. La mia storia (autorizzata malvolentieri)” (Rizzoli). Tra gli altri, il Bibiocafè ospiterà Gianmarco Lombardi, vincitore della sezione Euromed del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno 2020, e lo scrittore, fotografo, giornalista e regista Carlos Solito.

Nuova formula anche per lo Smartcafè che, dopo aver ospitato i protagonisti del Sele Teatro Fest, riparte martedì 6 settembre, alle 17.00 in piazza Garibaldi, con la storica e saggista Marta Herling, segretario generale Istituto Italiano per gli Studi Storici, e il suo “Gustaw Herling fra Mezzogiorno e Europa”. Nel corso degli incontri dello Smartcafè, tanti gli argomenti, dalla letteratura all’imprenditoria passando per il digitale.

Settimana densa di temi e ricca di ospiti anche la sezione 2022 del Sele d’Oro Talks. Il 5 settembre tema della tavola rotonda sarà “2023: anno del turismo di ritorno. Nuovi modelli di fruizione turistica per italo discendenti e oriundi italiani nel mondo”. Martedì 6 si parlerà di “Natura Habitat e Ambiente: tutela e visione da Croce a Galasso”. Tra i presenti, Amedeo Lepore, presidente della Giuria del Premio Sele d’Oro, storico economico, prof. ordinario Seconda Università della Campania Luigi Vanvitelli. Mercoledì 7, con il coinvolgimento dei sindaci dei Comuni vincitori del Bando PNRR – Rigenerazione dei borghi, alla presenza dell’assessore al Turismo Regione Campania, Felice Casucci, e dei consiglieri regionali Attilio Pierro, Luca Cascone e Andrea Volpe, si parlerà di “Ripartire dai borghi. Culture, identità locali e spirito comunitario al centro dei processi di rigenerazione”.

L’8 settembre il Sele d’Oro ricorda il professore Mario Raffa e il suo legame con il Premio attraverso un incontro dal titolo “Le nuove generazioni per un cambiamento possibile. Le startup per la sostenibilità e la transizione digitale”. Tra i presenti, Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni. A seguire, alle 19.30 sempre nell’auditorium Largo della memoria, Nicola Saldutti intervista Francesca Mannocchi nell’incontro dal titolo “Raccontare il mondo in tempi di conflitti”.

Venerdì 9, ore 18.30 auditorium Largo della memoria, dibattito dal tema “Diplomazia culturale. Una nuova strada per il made in Italy”. A confrontarsi sul tema saranno il presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Vincenzo Boccia, il deputato Piero De Luca e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Infine, sabato 10 settembre, tavola rotonda dal tema “Una nuova frontiera per il Sud. Il Meridionalismo liberale di Francesco Compagna, fra Croce e Salvemini”. Ne discutono: Guido Compagna, giornalista; Anna Finocchiaro, presidente di italiadecide, già ministra per le pari opportunità; Adriano Giannola, presidente Svimez; Emma Giammattei, italianista e storica della cultura, Università di Napoli Suor Orsola Benincasa; Amedeo Lepore, Seconda Università della Campania Luigi Vanvitelli; Giuseppe Ossorio, dottore commercialista, già deputato, Carmine Pignata, sindaco di Oliveto Citra. Coordina, Alfonso Ruffo, direttore editoriale di Economy.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu