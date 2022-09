I Suoni degli Dei, Notti di Luna Piena, gli Enarmonici venerdì 9 a Praiano.

Venerdì 9 settembre 2022 si terrà a Praiano, presso la piazzetta del Convento di San Domenico – Chiesa di Santa Maria a Castro (365slm), il terzo e ultimo appuntamento de I Suoni degli Dei – Notti di Luna piena.

Ospiteremo il duo Enarmonici: Alessia (violoncello) e Simone Mingo (flauto)

I fratelli Mingo ci delizieranno con un sontuoso concerto di melodie classiche, che spazieranno da Telemann a Massenet.

Come raggiungere il Convento di San Domenico (364 slm)

Il Convento è situato a in cima alla frazione di Praiano, Vettica Maggiore.

Il luogo è raggiungibile tramite un percorso composto da 1000 gradini, semplici e regolari.

Consigliamo ai partecipanti di iniziare il percorso salendo da Via degli Ulivi (rampa di scala situata lungo la S.S. 163, difronte l’albergo Smeraldo).

Giunti in cima, bisognerà poi continuare percorrendo via Croce e via San Giuseppe. I tempi di percorrenza si aggirano intorno ai 50 minuti.

La frazione di Praiano, Vettica Maggiore, è famosa per essere esposta al sole fino al tramonto. Consigliamo quindi di cominciare la passeggiata non prima delle ore 20:30.

Si consiglia ai partecipanti un abbigliamento consono alla passeggiata e alle temperature della stagione in corso e di portare con se una torcia.

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano e da Pelagos Associazione, in collaborazione con l’Associazione Musicale Costiera Amalfitana (AMCA) e la Parrocchia di San Gennaro.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.