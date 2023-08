Schiuma Party a Licusati venerdì 25

«”Un cannone che spara schiuma, pistole e palloncini ad acqua, musica e tanto divertimento” sono le parole chiave per lo Schiuma Party!». Dopo aver organizzato la prima edizione del Color Run, un nuovo evento a Licusati (SA) firmato Stra7osferic: Schiuma Party. In Piazza Giovanni Paolo II tante le attività fra la schiuma, in particolare giochi d’acqua. «Dopo aver ricevuto dai partecipanti tanti complimenti per il Color Run, abbiamo deciso di rivivere un’altra giornata di divertimento organizzando uno Schiuma Party. Ci siamo impegnate per esaudire questo desiderio e l’abbiamo organizzato per il 25 agosto in Piazza Giovanni Paolo II alle ore 19:00».. Consigliato il costume da bagno o pantaloncini e canotta. Per le iscrizioni ci si può rivolgere presso Stra7osferic Abbigliamento e Barcollo 2.0, oppure contattandoli sui social. LINK

Stra7osferic: https://www.instagram.com/stra7osferic/

Barcollo 2.0: https://www.instagram.com/barcollo2.0/