Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita alla Certosa di Padula venerdì 17

Venerdì 17 maggio, alle 16, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, visiterà la Certosa di Padula, dopodiché si terrà un incontro pubblico, presso il refettorio del complesso monumentale, per discutere con il titolare del Dicastero italiano della Cultura delle attività di promozione turistica e territoriale.

Al centro del convegno, naturalmente, la Certosa di San Lorenzo, in qualità di grande attrattore culturale e turistico, un’opera di straordinaria grandiosità, nonché uno dei più interessanti complessi monastici dell’Italia Meridionale e in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici.