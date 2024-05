Hate Speech e Diritti Umani – Seminario con Emanuele Russo – 16 maggio Modulo JM ActEuR UNISA

Terzo appuntamento del Ciclo di Seminari del Center for European Studies (CES) “The EU Charter of Fundamental Rights in Practice: Open Lectures 2024”. Gli incontri sono promossi e organizzati dal Modulo Jean Monnet ActEuR in collaborazione con la Cattedra di Sociologia dell’Europa dell’Università di Salerno.

Ospite del prossimo appuntamento, giovedì 16 maggio dalle ore 15.00 alle 17.00, è Emanuele Russo (CIFA ETS e già Presidente di Amnesty International Italia) che terrà una relazione sul tema “L’attivismo ai tempi dell’intelligenza artificiale. Diritti umani, discorso d’odio e democrazia”.

Mai come in questo momento il dilagare del cosiddetto Hate Speech impatta sui diritti umani, poiché pervade la vita quotidiana delle comunità. Emanuele Russo propone una riflessione attenta sul tema tratteggiandone la dimensione e le possibili azioni di contrasto (non solo online, ma anche offline), invitando a una maggiore cooperazione tra tutti gli attori, a partire dagli operatori sociali, a loro volta in grado di contribuire ad arginare e/o mitigare questo fenomeno.

Per i saluti istituzionali sarà presente Dario Verderame (Docente Disps e Coordinatore Modulo JM ActEuR). Introduce Beatrice Benocci (Docente Modulo JM ActEuR).

L’incontro si terrà in presenza in Aula SSC4, ore 15.00 – 17.00.

Per iscrizioni e info: dverderame@unisa.it.