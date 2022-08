Giovedì 25 agosto, alle ore 10.30, presso “Libramente Caffè Letterario” in via Francesco Paolo Volpe 34 a Salerno, Lorenzo Forte, presidente del Comitato/Associazione Salute e Vita, terrà un incontro/conferenza stampa per rendere note le motivazioni della decisione di accettare la candidatura al Senato della Repubblica – Collegio Uninominale 03 Salerno e provincia (ad esclusione di alcuni Comuni) – aderendo al progetto “Unione Popolare con de Magistris”.