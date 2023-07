Riparte il Fondo 394 con un budget di 4 miliardi di euro per l’internazionalizzazione delle aziende

Riparte il Fondo 394, un’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con SIMEST, volta a sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Con un budget di 4 miliardi di euro, il Fondo 394 offre un’opportunità senza precedenti per le aziende che desiderano espandere la propria presenza sul mercato globale.

Il programma si rivolge a imprese di varie dimensioni e settori, offrendo finanziamenti per investimenti nell’innovazione digitale e nella transizione ecologica, la partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema, l’apertura di strutture commerciali all’estero, l’inserimento temporaneo di figure professionali specializzate, lo sviluppo di soluzioni e-commerce e la consulenza per ottenere certificazioni di prodotto, proteggere i diritti di proprietà intellettuale, certificazioni di sostenibilità e innovazione tecnologica.

Ma come può una piccola o media impresa italiana sfruttare al meglio questa opportunità di internazionalizzazione?

Per rispondere a questa domanda, due società di Salerno, Ulysses Consulting e Kynetic, offrono la loro esperienza e competenza nel campo dell’espansione internazionale.

Ulysses Consulting e Kynetic sono specializzate nell’assistenza alle imprese che desiderano intraprendere l’avventura dell’internazionalizzazione.

Grazie a un team di professionisti altamente qualificati, queste società supportano le aziende in ogni fase del processo, dalla ricerca di nuovi mercati all’apertura di filiali all’estero, dalla gestione di campagne di marketing internazionale alla traduzione e localizzazione di siti web e documenti aziendali.

L’obiettivo di Ulysses Consulting e Kynetic è quello di fornire una consulenza personalizzata alle imprese, aiutandole a identificare le opportunità più adatte alle loro esigenze specifiche e a sviluppare un piano di internazionalizzazione efficace. Grazie alla loro esperienza e conoscenza del mercato globale, queste società possono guidare le PMI italiane nel superare le sfide e sfruttare al massimo il finanziamento fornito dal Fondo 394.

L’internazionalizzazione rappresenta una sfida affascinante ma complessa per molte imprese. Tuttavia, grazie al Fondo 394 e all’assistenza di professionisti esperti come Ulysses Consulting e Kynetic, le PMI italiane possono fare il primo passo verso la conquista dei mercati globali.

Se stai pensando di espandere la tua attività all’estero e approfittare delle opportunità offerte dal Fondo 394, puoi contattare Ulysses Consulting e Kynetic per una consulenza gratuita e scoprire come trasformare la tua impresa in una realtà internazionale di successo:

