Giffoni e Unicredit: insieme per il progetto Finance4Future

Il 20 luglio UniCredit è approdata alle Impact di Giffoni54 con la sua Banking Academy. Sul palco dei giffoner, Cristiana Rodinò di Miglione (Territorial Development Sud) ha presentato “Finance4Future”, un progetto dedicato alla consapevolezza finanziaria della Gen Z, per il quale sono stati realizzati contenuti interattivi attraverso cui far riflettere le nuove generazioni sull’importanza di accrescere competenze per gestire in modo responsabile le proprie finanze e pianificare il proprio futuro economico. Il format digitale di UniCredit è nato dalla collaborazione con Giffoni Innovation Hub.

Una collaborazione avviata dalla fine del 2023, con il lancio della call Finance4Future che si è chiusa lo scorso mese di febbraio con ben 1.500 candidature, da cui sono stati selezionati 10 ambassador, giovani talenti provenienti dalle università italiane. In collaborazione con la Banking Academy di ESG Italy UniCredit, gli ambassador sono stati guidati nella costruzione di interviste a giovani della generazione Z sui temi chiave della consapevolezza finanziaria e hanno realizzato video sondaggi i cui risultati sono stati presentati a Giffoni. Un confronto sul campo per scoprire il livello di conoscenza tra gli under 35 di tematiche quali il supporto alle Partite Iva, l’accesso al mutuo sulla prima casa, i primi investimenti e il primo conto corrente. Il sondaggio ha rimarcato la necessità di creare momenti di formazione e informazione in merito a temi legati al mondo finanziario.

«Un resoconto molto interessante – ha spiegato Cristiana Rodinò di Miglione – A Giffoni ho ulteriormente avuto prova che c’è ancora molto da fare sui temi dell’educazione finanziaria di base, così come sull’imprenditorialità. Tuttavia c’è tanto interesse e curiosità da parte dei ragazzi. È una sensazione di speranza. Una parte la possiamo fare noi adulti e una parte è demandata ai giovani».

UniCredit ha così pensato di pianificare progetti che parlassero il linguaggio della Gen Z. «Abbiamo ideato un percorso che fa parlare i ragazzi, li mette in dialogo – continua la Rodinò di Miglione – L’idea è di non dare risposte, ma permettere loro di fare domande e poi trovare insieme a noi risposte corrette. Volevamo intercettare persone di diversa estrazione, cultura e consapevolezza, far nascere proposte. Il progetto Finance4Future ha previsto la presenza di ambassador giovani che si recassero nei luoghi di aggregazione dei loro pari, per poi formulare le domande. Tutto nasce nella Banking Academy, un progetto nazionale che va avanti da 13 anni. L’idea è di crescere ancora, sia come numero di scuole, sia ampliando ancora di più le collaborazioni con università, ets, associazionismo. Inoltre una parte del percorso è anche online, così il ragazzo può andare sul sito della Banking Academy e trovare gratuitamente contenuti con cui ampliare le proprie competenze. Lavoriamo sul futuro».