Maiori Welkhome. Per la prima di “Maiori Jazz” Flavio Boltro e “Double drums sextet” al Teatro del Mare giovedì 20 luglio, direttamente dai jazz festival internazionali più importanti

Maiori Jazz apre con un concerto di respiro internazionale con Flavio Boltro e “Double drums sextet” giovedì 20 luglio 2023 alle ore 21.00 al Teatro del Mare. Fresco del sold out al prestigioso Blue Note di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Double Drums Sextet è pronto ad incantare gli amanti della buona musica nel suggestivo teatro all’aperto di Maiori, abbracciato dal mare della Costiera amalfitana e incorniciato dall’inconfondibile paesaggio dominato dal castello di Miramare.

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione del posto su Eventbrite (Al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-maiori-jazz-boltro-sala-florio-double-drums-sextet-658256742637?aff=ebdssbdestsearch). Anche la rassegna Maiori Jazz rientra all’interno del programma Maiori Welkhome, promosso dal Comune guidato dal sindaco Antonio Capone, elaborato dal direttore artistico Alfonso Pastore con la responsabile dell’area amministrativa Rossella Sammarco.

Per l’apertura del festival che il Comune di Maiori ha deciso di dedicare al jazz, si è pensato ad una serata fuori dagli schemi: la presenza della doppia batteria è la peculiarità del sestetto così come l’incontenibile esplosività e la varietà della sua musica, che promettono un programma coinvolgente.

La prima sarà impreziosita dalla presenza di una vera e propria istituzione del Jazz italiano ed europeo come Flavio Boltro (noto trombettista del leggendario Michel Petrucciani, tra gli altri) e di Alessandro Florio, chitarrista di spicco del panorama nazionale e internazionale, uno dei più limpidi talenti del jazz italiano, figlio della Costiera amalfitana. Il sestetto non si nutrirà di solo Jazz; la presenza infatti di Simone Sala, fondatore della formazione, nonché eccellente, poliedrico e noto pianista classico, darà un tocco trasversale alla musica del Double Drums Sextet. I musicisti troveranno punto d’incontro nel Latin Jazz, genere prevalente nel repertorio del sestetto, col potente e raffinato supporto del drumming di Luca di Muzio e di Armin Siros. Al basso elettrico un vero e proprio simbolo di questo strumento e della Fusion Italiana: il virtuoso Maurizio Rolli.

Il repertorio che il sestetto eseguirà sarà molto variegato, andando dagli standard jazz in chiave Latin a composizioni originali, fino ad arrivare a brani di Michel Petrucciani e Pino Daniele con cui i musicisti della band hanno frequentemente collaborato.

Dopo la prima, Maiori Jazz tornerà al Teatro del Mare il 2 agosto 2023 con la calda voce del crooner Walter Ricci & Stefano Di Battista, uno dei più grandi sassofonisti italiani, con “Omaggio a Nat King Cole”.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone così saluta la nuova rassegna: “Per Maiori Welkhome abbiamo voluto puntare fortemente sulla qualità degli eventi, scegliendo tra l’altro appuntamenti di respiro internazionale per valorizzare la vocazione all’accoglienza, oggi anche internazionale, della città. Ne abbiamo avuto la prova dalla presenza di ospiti stranieri a buona parte degli eventi che abbiamo offerto fino ad ora. In particolare, Maiori Jazz proporrà dei concerti di eccellenza in maniera completamente gratuita, permettendo ai nostri concittadini e ai visitatori di poter vivere liberamente serate di grande musica.”