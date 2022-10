Religion Today Festival, festival del cinema spirituale e dialogo interreligioso, da giovedì 13 a sabato 15 a Camerota.

Nato nel 1997 come primo festival italiano di cinema spirituale e dialogo interreligioso, per una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, fedi e culture, il Religion Today Film Festival arriva a Camerota. Infatti, dal 13 al 15 ottobre, nella chiesa di San Nicola, si svolgerà una delle tappe del festival, organizzata in collaborazione con don Andrea Sorrentino: «Ospitare il Religion Today Film Festival a Camerota per me è motivo di orgoglio e di gratitudine: “orgoglio” perché è un evento che ci proietta verso l’universalità e la consapevolezza che anche il nostro territorio può e deve progredire verso il bene comune; è un progetto che pone al centro del discorso il tema del dialogo tra i popoli, della convivialità e della pace nel mondo; questo festival ci apre a nuovi orizzonti, a nuove culture e al sentirci realmente parte integrante della famiglia umana creata da Dio; “gratitudine”, invece, verso chi ha riposto in me la fiducia, in questo cammino di collaborazione: alla carissima amica Lia Beltrami, fondatrice del festival e attivista nel mondo per il dialogo interreligioso e per la pace nel mondo; ad Alberto Beltrami, presidente del Religion Today Film Festival; Andrea Morghen, direttore artistico con cui, già dal 2006, quando ero parroco a Sant’Angelo a Fasanella, abbiamo stretto collaborazione. Sono molto felice che, da quest’anno, Camerota e il Cilento intero entrano a far parte di questo stupendo circuito internazionale».