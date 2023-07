Promenade a Sud sabato 15 ad Atrani

Piazza Umberto I ospiterà sabato 15 luglio alle ore 21 (ingresso gratuito) Promenade a Sud, un viaggio carico di speranza e di voglia di rinascita alle radici della nostra identità musicale e non solo.

Promenade a Sud è, infatti, un concerto spettacolo che vuole riproporre i suoni, le melodie campane e le magiche atmosfere che hanno contraddistinto il panorama musicale del sud Italia attraverso i secoli. La scelta di usare strumenti come la chitarra ed il mandolino non è casuale: equivale a regalare al pubblico le sonorità tradizionali e senza tempo, mai antiche e mai “vecchie” ma immortali, ormai scolpite nei nostri ricordi e nel nostro “essere” più profondo.

I brani sono un excursus attraverso la nostra storia musicale ed il passaggio dei vari stili e forme ritmiche da quelle popolari e contadine a quelle più moderne d’autore.

Citando alcuni brani, in “Promenade a Sud” ritroviamo le Villanelle e la Moresca del Cinquecento, la Tarantella, la ballata popolare come quella de “Lo Guarracino” a cavallo tra Sette e Ottocento, la canzone classica napoletana del secolo d’oro e precisamente quella Di Giacomiana, tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento; il gruppo dedica uno spazio anche alla tradizione classica napoletana, citando anche l’antica arte dei “posteggiatori” del Novecento fino agli autori più contemporanei che hanno arricchito la musica colta, come Roberto De Simone, e quella popolare con sound e colori più moderni come Carlo Faiello, Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò.

Voce – Matteo Mauriello

Voce – Marianita Carfora

Chitarra – Sossio Arciprete

Flauti – Vincenzo Laudiero