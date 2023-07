Gigi Galizia, addio al leone del Circolo Canottieri:una grande perdita per lo sport

È con immenso dolore che il Circolo Canottieri annuncia la scomparsa dell’amato atleta Gigi Galizia. Questo triste evento rappresenta una grave perdita non solo per il Circolo, ma anche per l’intera città di Salerno, che oggi piange la perdita di uno dei suoi più grandi rappresentanti nel mondo dello sport.

Gigi Galizia ha dedicato gran parte della sua esistenza agli atleti “speciali”, dimostrando un impegno straordinario e ottenendo risultati eccezionali. La sua passione e dedizione hanno reso il Circolo Canottieri un punto di riferimento nel campo sportivo e hanno ispirato numerosi atleti a dare il massimo di sé stessi.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra sezione sportiva e nel cuore di tutti i soci. Gigi era un vero e proprio pilastro per il Circolo, un punto di riferimento per gli amici di sempre e per coloro che gli hanno voluto bene. La sua gentilezza, la sua generosità e la sua umanità rimarranno per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Ricordiamo con commozione che lo scorso dicembre Gigi Galizia è stato insignito della stella al merito per il suo straordinario contributo nel campo sportivo e per l’impegno profuso a favore degli atleti “speciali”. In seguito, con il suo incrollabile sostegno, ha allenato con amore Marta Piccininno, che ha ottenuto due record mondiali in due giorni durante i campionati mondiali di canottaggio. Questi sono solo alcuni degli ultimi successi di Gigi in una carriera brillante, sia dal punto di vista sportivo che umano.

La scomparsa di Gigi Galizia rappresenta una perdita irreparabile per tutti noi, ma il suo spirito e la sua eredità continueranno a vivere attraverso i successi degli atleti che ha allenato e ispirato. La sua passione per lo sport e il suo amore per il Circolo Canottieri rimarranno per sempre nei nostri cuori.

Il Presidente del Circolo Canottieri, Gianni Ricco, ha dichiarato: “Il nostro amato leone Gigi Galizia non è più tra noi. Questo è un momento di profonda tristezza e grande sconforto. La Città di Salerno dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori rappresentanti nel mondo dello sport, che ha dedicato buona parte della sua esistenza agli atleti ‘speciali’. Gigi era un pilastro per la nostra sezione sportiva e un affezionato socio. La sua perdita si farà sentire profondamente tra gli amici di sempre e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Gigi, rimarrai sempre nei nostri cuori.”

Il Circolo Canottieri si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti preziosi con Gigi Galizia. In questo momento di lutto, offriamo loro le nostre più sentite condoglianze.