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Premio Malaparte 2026, a Capri il riconoscimento a Samanta Schweblin

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Redazione Gazzetta di Salerno
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È Samanta Schweblin la vincitrice del Premio Malaparte 2026, il prestigioso riconoscimento letterario internazionale che ogni anno porta a Capri una delle voci più significative della letteratura contemporanea. La scrittrice argentina, autrice di racconti e romanzi, è stata scelta dalla giuria per la sua capacità di esplorare attraverso la scrittura paure, ansie, inquietudini e fragilità dell’animo umano. Un’edizione che segna anche una nuova attenzione del Premio alla narrativa breve e che conferma la vocazione internazionale del riconoscimento, rinato nel 2012 per iniziativa di Gabriella Buontempo.

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