Parrocchia Santa Maria ad Martyres – Ritiro quaresimale parrocchiale

Domenica 3 Marzo 2023 alla Parrocchia di Santa Maria ad Martyres e prevista una giornata di ritiro quaresimale parrocchiale.

Il programma della giornata è così articolato:

Ore 10:15 arrivo

Ore 11:00 Santa Messa

Ore 12.15 Catechesi per adulti -per i bambini gioco in oratorio

Ore 13.15 Pranzo

Ore 15.00 Catechesi Parroco del parroco per gli adulti, per i fanciulli catechesi con i catechisti , attività ludiche in oratorio.

Ore 15.45 condivisione idee

Ore 16.15 consegna del vangelo ai fanciulli della prima confessione e padre nostro prima accoglienza

Ore 17.00 conclusione.

È un momento di vita parrocchiale aperto a tutti , per informazioni rivolgersi direttamente in parrocchia Via Falvo Quartiere Torrione..