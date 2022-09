Meccatronica, prorogata scadenza al 4 gennaio 2023, corso di Confesercenti.

E’ stato prorogato al 4 gennaio 2023 il termine entro il quale il responsabile tecnico, abilitato per la sola meccanica-motoristica od elettrauto, deve dichiarare al Registro delle imprese il possesso dei requisiti per l’attività di meccatronica, come previsto dalla legge 224/2012. Dopo questa data le Camere di Commercio competenti provvederanno alla cancellazione d’ufficio dell’attività in questione.

Alla luce di ciò la Confesercenti sta promuovendo una campagna promozionale per il Corso Integrativo da 40 ore per il settore della meccatronica che si svolgerà in modalità e-learning. In presenza si terrà solo l’esame con la Commissione Regionale.

Per tutto il mese di ottobre, novembre e dicembre al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verranno organizzati i corsi per l’adeguamento all’obbligo di legge.

Per informazioni, lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.