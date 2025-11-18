Maltempo, prorogata allerta gialla

Proseguiranno, infatti, le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con una criticità idrogeologica su tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro.
Le precipitazioni andranno ad attenuarsi gradualmente a partire dalla tarda mattinata di domani.
Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.
Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di attivare o mantenere presidiati i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

