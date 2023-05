Intervista alla prof.ssa Laura Mazza, Segretario del Parlamento del Mediterraneo e Vice Presidente di Federformazione

Nell’ambito del convengo “Web 3, Technologie & Società 5.0” tenutosi il 28 Aprile 2023 a Salerno abbiamo intervistato la prof.ssa Laura Mazza, Segretario del Parlamento del Mediterraneo e Vice Presidente di Federformazione.

“Ho partecipato con grande interesse ed entusiasmo all’evento “Web 3, Technologie & Società 5.0” e confrontandomi con gli speaker su un tema tanto importante come la formazione per il dialogo tra i popoli del mediterraneo e lo sviluppo delle competenze del futuro. La transizione digitale ed ecologica richiedono una nuova umanità, pronta a cogliere le sfide del presente e del futuro.

Siete pronti ad unirvi a me in questo viaggio verso il cambiamento?