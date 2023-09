La Salernitana resta al palo, sconfitta ad Empoli

L’Empoli conquista i primi tre preziosissimi punti del campionato e ringrazia il gol di Baldanzi e i suoi giovani. La cura Andreazzoli si fa sentire e l’Empoli gioca una gran partita.

La Salernitana si infrange sul palo e ma Sousa deve trovare nuovi stimoli per cambiare l’andamento di questo inizio di campionato.

Primo tempo tutto di marca empolese che arriva ripetutamente in maniera pericolosa nei pressi della porta difesa da Ochoa.

Il gol di Baldanzi permette alla squadra di Andreazzoli di andare al riposo con un minimo vantaggio visto la mole di azioni avute. Sousa deve cercare soluzioni tra i suoi uomini in panchina se vuole provare a ribaltare il risultato.

La Salernitana troverebbe anche il pari con Cabral ma l’arbitro Rapuano annulla.

Salernitana che prova ad essere più offensiva ad inizio ripresa, Paulo Sousa ne cambia addirittura 3 all’intervallo, restano nello spogliatoio Candreva (ma per infortunio, ha sentito tirare l’adduttore), Martegani e Pirola al loro posto entrano Botheim, Bohinen e Daniliuc, ma i campani non riescono ad impensierire la porta di Berisha e i cambi non sembrano aver cambiato le cose.

Poi piano piano i granata crescono, entra anche Dia ma è Ochoa che deve salvare dal raddoppio empolese, a quattro minuti dalla fine il palo di Cabral che resta l’occasione più pericolosa per la Salernitana.