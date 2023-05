Job in Campus, da martedì 9 Gli studenti incontrano le aziende …e quest’anno arriva la cornice speciale di “Start-up in Campus” dedicata agli studenti innovatori.

Da martedì 9 maggio torna “JOB IN CAMPUS“, l’Evento di orientamento al Mondo del Lavoro promosso ogni anno dall’Ateneo con il suo Servizio “UNISA Placement”.

Per la prima volta la manifestazione sarà ospitata presso la Biblioteca del Polo Scientifico del Campus di Fisciano, uno dei luoghi più suggestivi dell’Ateneo che, con la sua configurazione ampia e distribuita, accoglierà le oltre 60 Aziende quest’anno protagoniste dell’evento. Giunto alla sua IX edizione, JOB IN CAMPUS si conferma come uno degli appuntamenti chiave per favorire l’incontro tra studenti/esse, laureandi/e e laureati/e dell’Ateneo con l’universo delle professioni.

Dalle ore 9.30 alle ore 17.00 di martedì 9 maggio, infatti, si svolgeranno i colloqui Studenti-Aziende: la platea dei giovani laureandi dell’Ateneo avrà l’opportunità di raccontarsi alle realtà aziendali presenti a JOB IN CAMPUS, attraverso il proprio curriculum di competenze, predisposizioni e motivazioni per il futuro professionale.

Grande novità di questa edizione è la sessione “START-UP IN CAMPUS”, il placement riservato agli studenti che hanno un’idea imprenditoriale da presentare. Mercoledì 10 maggio, alle ore 9.00 presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria del campus di Fisciano, sarà illustrato per loro il Bando “Innovation Community #SEIUNISA”, mentre dalle ore 11.00 alle 15.00 presso la Biblioteca del Polo Scientifico si aprirà il Meet-up con gli Innovator e gli Evangelist di “SEIUNISA”, il Programma sostenuto e finanziato dall’Ateneo e gestito dalla Fondazione UNISA per consentire agli studenti meritevoli di partecipare ad attività formative sui temi dell’Innovazione e dell’Autoimprenditorialità.