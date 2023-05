A Tuttofood il Pomodoro San Marzano DOP verso i mercati internazionali.

Dall’8 all’11 maggio 2023 al Padiglione 2, presso lo stand S03-T04 di Fiera Milano – Rho, le aziende associate in compagnia del presidente Tommaso Romano, del vicepresidente Giampiero Manfuso e del direttore Fabrizio Di Giacomo promuoveranno il Pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino DOP informando buyer e visitatori sulle attività del Consorzio con particolare attenzione agli aspetti relativi alla certificazione della provenienza, freschezza, selezione, tracciabilità e sicurezza, con l’obiettivo di aumentare la visibilità del Pomodoro San Marzano DOP e favorirne la presenza sui mercati nazionali, europei ed internazionali.

La presenza a TUTTOFOOD del Pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino DOP sarà caratterizzata anche da numerosi cooking show. L’agrichef Geppino Croce, infatti, preparerà numerose ricette offrendo ogni giorno una interpretazione diversa del Pomodoro San Marzano dell’agro sarnese-nocerino DOP in cucina. Tra finger food e primi piatti sarà possibile apprezzare la versatilità del prodotto in cucina, oltre che la sua bontà.

“La nostra presenza a TUTTOFOOD – dichiara il presidente Romano – rientra nelle attività del Consorzio per aumentare la competitività e il consumo del Pomodoro San Marzano DOP”. “Essere presenti in una fiera B2B, globale e innovativa, punto di riferimento per l’intero ecosistema agro-alimentare – aggiunge Romano – ci dà la possibilità di migliorare l’immagine del nostro prodotto e sostenerne la diffusione anche nei mercati esterni all’Unione europea”.