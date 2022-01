Il Veneto porta bene alla Salernitana, al Bentegodi arriva la seconda vittoria.

Al Bentegodi la Salernitana batte 2-1 l’Hellas Verona. Coraggiosa prova della Salernitana che sblocca il match grazie a Djuric al 29′ sul calcio di rigore procurato da Gondo.

Al 63′ il Verona pareggia con Lazovic che approfitta degli scivoloni di Zortea e Veseli e supera un non impeccabile Belec.

Al 70′ però Kastanos regala la vittoria alla Salernitana: punizione strepitosa del centrocampista granata che permetta alla squadra di Colantuono di conquistare la terza vittoria in campionato.

Queste le dichiarazioni di Stefano Colantuono a DAZN dopo Verona-Salernitana: “Voglio dare un abbraccio ai ragazzi per questa vittoria. Eravamo in emergenza, portiamo a casa una vittoria importantissima con grande merito. Abbiamo avuto tantissime defezioni per il covid, eppure siamo riusciti a battere il Verona. Dobbiamo recuperare in fretta i giocatori fuori, dobbiamo rimanere aggrappati al treno salvezza e cercare di ottenere questa salvezza”