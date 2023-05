I Sapori del Sole 10, “La sfida è servita” su Alma tv con Rosaria Sica e gli chef stellati.

La decima edizione de I sapori dl Sole, nella rinnovata formula “La Sfida è servita” sarà in onda il prossimo 22 maggio su Alma tv, canale 65 del dgt alle 22.30 e in replica alle 15.30.

Una edizione sfavillante, appassionante che terrà incollati i telespettatori di fronte alla realizzazione di ricette del territorio, rinnovate, rivisitate ma soprattutto gustose e a volte molto impegnative. 14 concorrenti, dopo attente selezioni, sono giunti alla Sfida è servita, in una location da favola e molto suggestiva, il Savoy Beach Hotel di Paestum, che ha accolto i concorrenti nella sua atmosfera mediterranea dai dettagli impeccabili.

A giudicare i piatti questa volta saranno gli chef stellati del territorio campano, Giovanni Solofra (due stelle Michelin del Ristorante Tre Olivi), Cristian Torsiello ( Arbustico) , Fabio Pesticcio (Il Papavero), Marco Rispo (Le Trabe) e la pastrychef Roberta Merolle (Tre Olivi)

Giudice d’eccezione nella finalissima il giornalista Luciano Pignataro.

A supportare i concorrenti la chef dei grani Helga Liberto e il food influencer Fabio D’Amato.

Padrona di casa, come sempre, la conduttrice Rosaria Sica che stuzzicherà giudici, ospiti e concorrenti per rendere le puntate ancora più divertenti. “Quest’anno l’emozione è tanta, siamo arrivati a registrare la decima edizione – commenta la Sica – , nonostante le tante difficoltà che questo settore affronta ormai da tempo. Lo spirito è sempre quello di divertirci e riusciamo a farlo grazie alla fiducia accordataci dai nostri partner, in particolare modo da TerraOrti, una collaborazione ormai collaudata negli anni che ci permette di far conoscere i prodotti dei suoi associati in tutta Italia, raccontandoli con semplicità e orgoglio”.

“Tanti sono i progetti che supportiamo – commenta così Emilio Ferrara direttore di TerraOrti – ma nei Sapori del Sole abbiamo creduto sin dal primo momento, entrare nelle case degli italiani attraverso la televisione con un programma in cui vengono realizzate le ricette con i nostri prodotti è una idea semplice e geniale nello stesso tempo. Ricette veloci ma curate e ben articolate da poter replicare a casa, questo è il punto di forza del format”.

Il programma, prodotto da Aha Studio, prevede 20 puntate di 22 minuti, i cuochi avranno un paniere con i prodotti e dovranno decidere cosa e come cucinarlo, anche se avranno la possibilità di anticiparsi qualche preparazione in studio. “Abbiamo deciso di riproporre ancora una volta la formula de La Sfida è servita – chiarisce Giusy Robertazzi di Aha Studio -, dopo il successo della scorsa edizione, ci siamo resi conto che la competizione funziona e piace al pubblico che tifa per l’uno o per l’altro concorrente. Confermata la presenza dei giudici che stavolta sono dei professionisti eccellenti della ristorazione. Per cui sbagliare un passaggio significa essere eliminati. Solo i migliori giungeranno alla finale. L’essenza non cambia, resta quella di valorizzare i prodotti della nostra Dieta Mediterranea”. I concorrenti arrivano da tutta italia, ma in particolare dalla Campania e sono tutti pronti a sbaragliare la concorrenza con piatti succulenti e deliziosi.

A dirigere la parte tecnica, confermato il regista Massimo Giacomelli la squadra romana di Video 48. Il main sponsor anche quest’anno resta TerraOrti, che da sempre porta in tavola la qualità, attraverso le produzioni dei suoi associati.

