I festeggiamenti di San Francesco di Paola alla Chiesa di Santa Maria ad Martyres.

Un programma ricco di appuntamenti in occasione della Festività di San Francesco di Paola presso la Parrocchia Santa Maria ad Martyres.

I Festeggiamenti inizieranno mercoledì 24 Maggio con l’ alzata del panno di San Francesco e la santa messa con i bambini del catechismo nei giardini della Carnale.

Giovedì 25 ci sarà l’ adorazione eucaristica e la giornata dedicata al primo ordine ,con la Messa presieduta dal Correttore provinciale dei padri minimi Padre Francesco Carmelita.

Venerdì 26 sarà la festa del Terzo Ordine di San Francesco di Paola , la santa messa della sera sarà celebrata dal rettore della basilica pontificia Santa Maria di Pozzano Padre Francesco Rubino.

Sabato 27 ci sarà la santa Messa della Vigilia di Pentecoste.

Domenica 28 Solenne messa di Pentecoste con le autorità civili.

I festeggiamenti si concluderanno Mercoledì 31 Maggio la messa della sera sarà presieduta dal Padre Provinciale Padre Francesco Carmelita alla presenza dell’ Abate Damiano Romano abate del monastero ortodossoSS Cosma e Damiano.

Dopo la messa ci sarà la processione per le strade del quartiere Torrione ( Via Falvo , Lungomare Tafuri, Via Guariglia , Via Pisacane, Piazza Alfonso Trucillo , Via Ruggi ,Via Parisi, Via Rinaldi , Via Mantenga, Piazza Santelmo, Via Luca Guarisco , Via Rebecca Guarna, Via Volontari della Libertà , Via Guariglia rientro in Chiesa).

Inoltre si rende noto alla cittadinanza, che presso la chiesa di Torrione sarà possibile vedere in prossimità dell’ altare la camicia di San Francesco di Paola contenuta in una teca di vetro, in questi giorni stanno arrivando numerosi fedeli provenienti da diversi centri del Meridione.