Bando investimenti, aiuti alle imprese.

Avviso per “Aiuti alle imprese volti al sostegno e all’attrazione di investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Campania“

L’Avviso intende finanziare progetti rientranti nelle categorie: Investimenti produttivi; Progetti di ricerca e sviluppo; Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori.

Le domande di partecipazione all’Avviso possono riguardare una o più delle categorie di investimento, ma devono comprendere comunque almeno la tipologia Investimenti produttivi.

Gli investimenti proposti per ciascun progetto dovranno essere compresi tra un valore minimo di € 2.000.000,00 e un valore massimo di € 34.000.000,00, nel rispetto dei seguenti massimali di investimento per categoria: Investimenti produttivi: fino a € 18.000.000,00; Progetti di ricerca e sviluppo: fino a € 15.000.000,00; Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori: fino a € 1.000.000,00.

Le domande possono essere presentate a partire dal 30 maggio 2023.

“Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – offriamo un importante servizio di studio e controllo della fattibilità di richiesta dell’incentivo, presentazione dell’istanza, assistenza nella rendicontazione finale e monitoraggio della domanda. Noi ci siamo e siamo accanto alle piccole e medie imprese del territorio”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.