Video sorveglianza digitale per le imprese Bando della Camera di Commercio di Salerno per la concessione di contributi

Venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 11.00, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno – via Roma 29 – si terrà una conferenza stampa per presentare il “Bando per la concessione di contributi per sistemi di video sorveglianza digitale”, iniziativa dell’Ente camerale a favore delle micro, piccole e medie imprese per contribuire alla vigilanza e al controllo del territorio.

Intervengono il presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, il prefetto di Salerno Francesco Esposito e i vertici delle Forze dell’ordine provinciali.