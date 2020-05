Cava, ripresi i lavori allo stadio.

Sono ripresi alacremente, dopo il blocco per l’emergenza sanitaria, anche i lavori allo stadio comunale di Cava de’ Tirreni.

Sono terminate le istallazione dei nuovi sediolini nelle tribune e completate le piattaforme per ospitare le nuovi torri faro che cominceranno ad essere montate dalla fine del mese di maggio.

In fase di ultimazione anche il consolidamento strutturale della curva sud.

“Appena ci è stato consentito – afferma l’Assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore – abbiamo riaperto i cantieri della nuova piazza, della scuola di Passiano, del parcheggio interrato del trincerone e dello stadio comunale. Tutte opere strategiche per la nostra città. Lo stadio e la piazza sono in dirittura d’arrivo e tra poche settimane potremmo finalmente vederle completate. Un passo avanti per la città per un nuovo inizio”.(ANSA)