Giornata della Legalità, sabato 7 in apertura delle Giornate della Scuola Medica Salernitana

Si aprono il 07 ottobre le XXIV GIORNATE DELLA SCUOLA MEDICA SALERNITANA, con la GIORNATA’ DELLA LEGALITA’ dedicata a coloro che quotidianamente sono impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e nel recupero e nella prevenzione dei fenomeni criminosi.

In questa Giornata dedicata soprattutto ai giovani del nostro territorio, oggi particolarmente esposti a comportamenti sociali che portano a far uso di alcool, sostante stupefacenti è particolarmente importante illustrare loro quali sono i rischi che corrono, come evitarli e come farsi portatori di messaggi postivi verso i loro coetanei.

Chiaramente occorre anche il coinvolgimento di scuola e famiglia che possono e devono cooperare per la tutela delle nuove generazioni.

Per questi motivi abbiamo invitato Don Aniello Manganiello, parroco di Scampia, che da anni si batte in un territorio ad alto rischio criminoso per aiutare ragazzi e giovani ad evitare di essere vittime della criminalità organizzata ma anche a recuperare con iniziative culturali, sportive, sociali coloro che vogliono uscirne.

Moderatore dell’incontro sarà il dott. Gabriele Bojano giornalista e scrittore che da anni segue la cronaca del nostro territorio.

Insieme ad Don Aniello, relazionerà anche l’Editore e scrittore Rosario Esposito La rossa che ha aperto la prima libreria dell’Area Nord di Napoli: La Scugnizzeria. Per il suo impegno contro il degrado sociale e per la sua creatività è stato nominato nel 2016 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Seguirà l’intervento del Capitano dei Carabinieri Giuseppe Iatomasi che grazie alla sua determinazione e alta professinalità ha catturato il maggior numero di latitanti del clan dei casalesi. Su tutti, lo stagista Setola.

Chiuderà lo scrittore Marco Pirone autore del libro “Occhi lucidi – Nascere a Scampia, che racconterà la sua storia e di come si può uscire, anche in un territorio ad alto rischio criminoso, dalla droga diventando un esempio per tanti giovani.

Seguirà la consegna del Premio Internazionale Scuola Medica Salernitana per la Legalità con la consegna delle “Gran Croci al Merito” ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia, e della Capitaneria di Porto di Salerno, e ad esponenti del mondo del volontariato e della società civile.

La consegna dei Premi, presieduto dal Rettore dell’Università Popolare Pio Vicinanza e dal Preside Carlo Montinaro, saranno assegnati a: Giancarlo Conticchio: Questore di Salerno, al Capitano di Vascello Attilio Maria Daconto: Comandante Capitaneria di Porto di Salerno, al Generale Oriol De Luca: Comandante del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno, al Colonnello Melchiorre: Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno,al Dott. Gabriele Bojano – Scrittore – Giornalista Corriere della Sera. A Don Aniello Manganiello- Parroco di Scampia (NA), a Giuseppe Iatomasi – Capitano dei Carabinieri,a Rosario Esposito La Rossa – Scrittore ed Editore di Scampia (Na)ed infine ad Andrea Prete: Presidente Camera di Commercio di Salerno.