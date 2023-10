Energia Nazionale, evento d’esordio per l’azienda amica degli anziani

L’Azienda Napoletana Energia Nazionale ha tenuto con successo il suo primo evento in collaborazione con Area Tour, un’iniziativa dedicata alla protezione degli over sessanta. L’obiettivo principale di questo incontro è stato quello di illustrare agli ospiti, tra cui membri della Federazione CTA e Presidenti dei centri anziani di Roma, Provincia e Frosinone, un metodo alternativo per affrontare la scelta della compagnia energetica.

Mentre il settore energetico è spesso caratterizzato da automatismi e call center impersonali, Energia Nazionale si distingue per offrire una consulenza reale e personalizzata, senza costi aggiuntivi. Il direttore commerciale di Energia Nazionale ha sottolineato l’importanza di garantire un servizio dedicato agli anziani, che troppo spesso cadono vittime di frodi energetiche. “Non siamo qui per vendere,” ha affermato il direttore commerciale, “siamo qui per offrirvi un servizio di consulenza, per guidarvi nella scelta più conveniente e sicura per voi.”

Il servizio offerto da Energia Nazionale include la figura di un “consulente energetico,” considerato indispensabile quanto un commercialista o un avvocato, una figura di fiducia su cui gli over sessanta possono contare per prendere decisioni informate riguardo alla loro fornitura energetica.

Inoltre, Energia Nazionale ha istituito un servizio di assistenza dedicato, che consente ai clienti di comunicare direttamente con personale competente e affidabile tramite WhatsApp, una piattaforma più accessibile e intuitiva per il pubblico senior.

Il sostegno agli anziani nella scelta della compagnia energetica rappresenta un impegno significativo per Energia Nazionale, che mira a fornire una soluzione affidabile e di qualità per una fascia di popolazione spesso trascurata.