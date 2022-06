Festival Nazionale dell’Economia Civile, anteprima a Castiglione del Genovesi martedì 14.

A 180 giorni dalla quarta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile – che si terrà a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dal 16 al 18 settembre 2022 – continua il percorso di avvicinamento sui temi dell’Economia Civile dalle diverse regioni e città Italiane.

La prossima tappa è a Castiglione del Genovesi (Salerno), con un evento in programma martedì 14 giugno nel paese che ha dato i natali a Antonio Genovesi, considerato uno dei fondatori dell’Economia Civile.

Alle ore 9:30, nella Chiesa Madonna Santissima del Rosario, il sindaco Generoso Matteo Bottigliero accoglierà il direttore del Festival Nazionale dell’Economia Civile e Co-fondatore di NeXt Economia Leonardo Becchetti assieme a Antonio Borea (Presidente Confcooperative Campania) e Amedeo Manzo (Federazione Banche di comunità Campania Calabria) per lanciare la prossima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile.

Il paese che ha visto i natali dell’Economia Civile testimone e protagonista di un processo partecipato e condiviso per lo sviluppo di progettualità di rete, che coinvolgono le amministrazioni, la società civile, il sistema economico e finanziario per lo sviluppo sostenibile del territorio. Porteranno la loro testimonianza e la loro esperienza studiosi, rappresentanti del mondo associativo locale e nazionale, artisti unite per costruire un futuro migliore all’insegna della reciprocità e della fraternità.

Vedi il programma completo su www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/le-radici-delleconomia-civile/